Кучук процитировал Высоцкого в ответ на вопрос о России

Главный тренер "Стали" Леонид Кучук не дал ответа на вопрос об интересе российских клубов к его кандидатуре. Ранее сообщалось, что 57-летний специалист может возглавить "Ростов" или "Локомотив". Отметим, что с железнодорожниками он работал с 2013 по 2014 год.

– Слухи отправляют вас на работу в Россию?

– Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: "Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда и эти сведенья верны…" (смеется), – цитирует сайт "Стали" Кучука. – Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон. Спасибо стадиону за этот сезон, я бы его для нас назвал счастливым, у нас тут была удача, кроме одного матча. Ну и сегодня тоже при лучшем стечении обстоятельств могли выиграть. Но сложилось так, как сложилось.