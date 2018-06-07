Кучаев восстанавливается в Испании под присмотром физиотерапевтов ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев продолжает восстановление после травмы. Хавбек перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена.

Как сообщает официальный Твиттер армейцев, Кучаев работает в Испании под наблюдением физиотерапевтов клуба. Швы уже сняты, полузащитник занимается на велотренажере.

Напомним, что повреждение 20-летний хавбек получил в матче 29-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (6:0). Всего в прошлом сезоне он сыграл в 34 матчах, забил один мяч и сделал три голевых передачи.