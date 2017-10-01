Кучаев - в стартовом составе ЦСКА на матч с "Уфой"

Стали известны составы ЦСКА и "Уфы" на матч 12-го тура чемпионата России. Хавбек армейцев Константин Кучаев появится на поле с первых минут, впервые в премьер-лиге. До этого он выходил в "старте" только в игре Кубка России против "Авангарда" (0:1). Полностью составы команд выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Кучаев, Головин, Витинью, Жамалетдинов.

Запасные - Помазун, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Гордюшенко, Миланов, Хосонов, Чалов, Оланаре.

"Уфа": Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

Запасные - Шелия, Сухов, Никитин, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Кротов, Абдулавов, Фатаи.

Матч ЦСКА - "Уфа" начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.