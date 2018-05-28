Кучаев приступил к восстановительным процедурам

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, который перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена, приступил к восстановительным процедурам, сообщает официальный сайт московского клуба. 20-летний хавбек на протяжении нескольких дней проходил процедуры на базе армейцев в Ватутинках.

Отмечается, что в ближайшее время Кучаев отправится в Испанию, где будет работать под наблюдением испанских физиотерапевтов клуба.

Напомним, Кучаев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0). В сезоне-2017/18 полузащитник принял участие в 34 матчах на клубном уровне, забив 1 мяч и сделав 3 голевые передачи.