Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0) получил серьезную травму. Как подтвердил официальный Твиттер клуба, у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

"Константин Кучаев прошел медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена, - говорится в сообщении клубного твиттера. - В ближайшее время ему предстоит операция. Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй!"

В текущем сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА во всех турнирах 34 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

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