12:34 | Футбол — РФПЛ

Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена

Константин КУЧАЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Константин КУЧАЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0) получил серьезную травму. Как подтвердил официальный Твиттер клуба, у футболиста разрыв крестообразной связки колена.

"Константин Кучаев прошел медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена, - говорится в сообщении клубного твиттера. -  В ближайшее время ему предстоит операция. Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй!"

В текущем сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА во всех турнирах 34 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локомотив" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Albertozi

Неудачный стык(((здоровья Костя

13:15

ну я

Здоровья. А судейка даже фол не зафиксировал... Печально...

13:15

Mark Krass

Здоровья и возвращайся еще сильнее.

13:11

ЗЗ+

Судя по тому, как рвут кресты в самых разных клубах - Спартак, Зенит, ЦСКА - дело не в физ. подготовке конкретной команды, а в условиях проведения чемпионата в целом.

12:52

Едва Е4

Жаль. Надеялся, что ничего серьёзного.

12:52

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