Кучаев получил разрыв крестообразной связки колена

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в матче 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (6:0) получил серьезную травму. Как подтвердил официальный Твиттер клуба, у футболиста разрыв крестообразной связки колена.
"Константин Кучаев прошел медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена, - говорится в сообщении клубного твиттера. - В ближайшее время ему предстоит операция. Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй!"
В текущем сезоне 20-летний футболист провел за ЦСКА во всех турнирах 34 матча, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.
Константин Кучаев прошёл медицинское обследование, которое подтвердило разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 мая 2018 г.
Держись, Костя! Скорейшего восстановления и возвращения в строй! 🙏🙏🙏 #здоровьяКучайhttps://t.co/KjTvwf1Ivh pic.twitter.com/l8Jouo5GXq
Albertozi
Неудачный стык(((здоровья Костя
13:15
ну я
Здоровья. А судейка даже фол не зафиксировал... Печально...
13:15
Mark Krass
Здоровья и возвращайся еще сильнее.
13:11
ЗЗ+
Судя по тому, как рвут кресты в самых разных клубах - Спартак, Зенит, ЦСКА - дело не в физ. подготовке конкретной команды, а в условиях проведения чемпионата в целом.
12:52
Едва Е4
Жаль. Надеялся, что ничего серьёзного.
12:52