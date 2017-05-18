 Кучаев подписал новый контракт с ЦСКА. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кучаев подписал новый контракт с ЦСКА

0
0
0
0
1

Полузащитник Константин Кучаев подписал новый контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. Теперь соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до окончания сезона-2019/20. В этом сезоне он провел 22 матча в молодежном первенстве, в которых он забил четыре гола. Также на его счету две встречи в премьер-лиге и три игры за молодежную сборную.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

совва

В этом сезоне он провел 22 матча в молодежном первенстве, в которых он зил четыре гола. может забил?))

15:56