Полузащитник Константин Кучаев подписал новый контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. Теперь соглашение с 19-летним хавбеком рассчитано до окончания сезона-2019/20. В этом сезоне он провел 22 матча в молодежном первенстве, в которых он забил четыре гола. Также на его счету две встречи в премьер-лиге и три игры за молодежную сборную.

🔴🔵Константин Кучаев подписал новый контракт с #ЦСКА! Теперь соглашение с перспективным полузащитником рассчитано до окончания сезона-2019/20 pic.twitter.com/qPdvXsRN5A – ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 18 мая 2017 г.