16:11 | Футбол — РФПЛ

Кучаев перенес операцию в Германии

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщает официальный сайт клуба. Он получил разрыв крестообразных связок колена в матче с тульским "Арсеналом" (6:0).

Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно. 20-летний футболист в завершившемся сезоне провел 21 матч за ЦСКА в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kuchaev-perenes-operatsiyu/

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