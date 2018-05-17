Кучаев перенес операцию в Германии

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в одной из клиник Германии, сообщает официальный сайт клуба. Он получил разрыв крестообразных связок колена в матче с тульским "Арсеналом" (6:0).

Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно. 20-летний футболист в завершившемся сезоне провел 21 матч за ЦСКА в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

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