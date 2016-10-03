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Куасси Эбуэ: "После смены тренера "Краснодар" стал уделять больше внимания игре вперед"

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Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ подчеркнул, что готов сыграть на любой позиции. По его словам, команда стала уделять больше внимания проникающим передачам, когда команду возглавил Игорь Шалимов.

- С детства меня наигрывали в опорной зоне, и забивал я нечасто, - приводит пресс-служба краснодарцев слова Эбуэ. - Это уже в "Краснодаре" тренеры главной команды начали использовать меня выше, на позиции одного из инсайдов, и убедили, что я могу играть более креативно, делать обостряющие передачи, завершать атаки. Спасибо им за это, и спасибо всем старшим партнерам, которые очень помогают мне, самому молодому в команде, поддерживают меня. А особая благодарность - Шарлю Каборе. Он для меня настоящий наставник. И на футбольном поле, и за его пределами. Самый настоящий старший брат, без советов и помощи которого я бы никогда ничего не достиг.

- Вам самому комфортнее играть в опорной зоне или же ближе к атаке?

- Я готов играть там, куда поставит тренер, но действуя выше, чаще подключаясь к атакам, чувствую, что прогрессирую, расту. Это очень интересно! Тем более сейчас, когда после смены главного тренера мы стали еще больше внимания уделять игре вперед, проникающим передачам.

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http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127244

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