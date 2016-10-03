Куасси Эбуэ: "После смены тренера "Краснодар" стал уделять больше внимания игре вперед"

Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ подчеркнул, что готов сыграть на любой позиции. По его словам, команда стала уделять больше внимания проникающим передачам, когда команду возглавил Игорь Шалимов.

- С детства меня наигрывали в опорной зоне, и забивал я нечасто, - приводит пресс-служба краснодарцев слова Эбуэ. - Это уже в "Краснодаре" тренеры главной команды начали использовать меня выше, на позиции одного из инсайдов, и убедили, что я могу играть более креативно, делать обостряющие передачи, завершать атаки. Спасибо им за это, и спасибо всем старшим партнерам, которые очень помогают мне, самому молодому в команде, поддерживают меня. А особая благодарность - Шарлю Каборе. Он для меня настоящий наставник. И на футбольном поле, и за его пределами. Самый настоящий старший брат, без советов и помощи которого я бы никогда ничего не достиг.

- Вам самому комфортнее играть в опорной зоне или же ближе к атаке?

- Я готов играть там, куда поставит тренер, но действуя выше, чаще подключаясь к атакам, чувствую, что прогрессирую, расту. Это очень интересно! Тем более сейчас, когда после смены главного тренера мы стали еще больше внимания уделять игре вперед, проникающим передачам.