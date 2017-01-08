Куасси Эбуэ: "Хочу писать историю "Селтика"

Полузащитник "Краснодара" Куасси Эбуэ выразил радость в связи с предстоящим трансфером в "Селтик". Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего хавбека, благодаря которому "быки" получат 3,5 миллиона евро.

– Я очень рад, что мне удастся поработать с таким прекрасным тренером, как Брендан Роджерс, – цитирует The Sun Эбуэ. – Моя задача – писать историю клуба, набраться опыта и сделать болельщиков "Селтика" счастливыми.

Отметим, что в текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Завтра Куасси Эбуэ перейдет из "Краснодара" в "Селтик"