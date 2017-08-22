Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отметил, что у него пропало желание общаться с некоторыми изданиями. По его словам, это связано с появлением целого ряда материалов, в которых критикуется судейство.
- После того как некоторые издания написали недостойные материалы про судейство, желание с ними разговаривать пропало категорически, - цитирует еженедельник "Футбол" Будогосского. - Считаю, это мое полное право. Как и обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал. После скандального весеннего матча "Амкар" – "Зенит" выходит передача на судейскую тему. И один из участников передачи вещает, что, едва Будогосский сел в кресло руководителя, сразу вернул в премьер-лигу своего ученика Турбина. Хотя Женю вернули еще в 2015 году. После того как он почему-то был задвинут при Толстых.
Кстати, врал тогда с экрана телевизора лично знакомый мне человек, мы живем даже близко. Я позвонил ему с прямым вопросом: "Почему вы лжете, да еще в прямом эфире?" Ответ услышал потрясающий: "Мне такую команду сверху спустили". Потом он пытался ко мне подойти на торжественном ужине в РФС, но я сказал, что со столь непорядочными людьми ни общаться, ни даже здороваться не собираюсь. И с этим телеканалом нам тоже говорить не о чем.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/blogs/andrej-budogosskij-trenery-vozmushhayutsya-sudejskimi-resheniyami-pust-zvonyat-mne/
Доктор-Ч
КТО ВРАГИ БУДОГОССКОГО? - Такоеощущение, что у старичка нелады с законом
20:39
гаттузо туп
Гаттузо Крут!!!///Да мы то-против(Буды),тут вопросов нет.Ну зачем ты травлю почтенного дедушки в прессе организовал?Наверное админ.ресурс используешь...
20:31
SS-1525-Sergey
Зато друзей его знают все!
20:27
Гаттузо Крут!!!!!!#!
И да. Достаточно почитать болел на портале из разных диаспор и почти все против этого кадра.
20:17
Гаттузо Крут!!!!!!#!
фу.....фу......фуфлогонсский. Хуже него еще не было главы ДСИ. И подтянул о несколько своих ученичков двоечников по блату ,они сейчас заваливают матч за матчем и кое-кто уже в пердифффе. Все об этом киношнике сексоте пишут правильно. Это похороны.
20:16
crazysun78
все правильно говорит... всем сидеть и молчать в тряпочку... статьи не писать, в телеке не говорить...
20:10