Кто враги Будогосского?

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отметил, что у него пропало желание общаться с некоторыми изданиями. По его словам, это связано с появлением целого ряда материалов, в которых критикуется судейство.

- После того как некоторые издания написали недостойные материалы про судейство, желание с ними разговаривать пропало категорически, - цитирует еженедельник "Футбол" Будогосского. - Считаю, это мое полное право. Как и обходить стороной отдельных журналистов и один телеканал. После скандального весеннего матча "Амкар" – "Зенит" выходит передача на судейскую тему. И один из участников передачи вещает, что, едва Будогосский сел в кресло руководителя, сразу вернул в премьер-лигу своего ученика Турбина. Хотя Женю вернули еще в 2015 году. После того как он почему-то был задвинут при Толстых.

Кстати, врал тогда с экрана телевизора лично знакомый мне человек, мы живем даже близко. Я позвонил ему с прямым вопросом: "Почему вы лжете, да еще в прямом эфире?" Ответ услышал потрясающий: "Мне такую команду сверху спустили". Потом он пытался ко мне подойти на торжественном ужине в РФС, но я сказал, что со столь непорядочными людьми ни общаться, ни даже здороваться не собираюсь. И с этим телеканалом нам тоже говорить не о чем.