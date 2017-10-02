Кто войдет от России в список арбитров ФИФА?

Как стало известно "СЭ", в ближайшие дни в ФИФА будет отправлен новый список арбитров, которые представят Россию на международной арене. Департамент судейства и инспектирования РФС предлагает оставить в нем Сергея Карасева, Владислава Безбородова, Алексея Еськова, Сергея Лапочкина, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, Кирилла Левникова и Алексея Матюнина.

А вместо Михаила Вилкова собираются включить Владимира Москалева. Ранее на это место планировался Евгений Турбин, но он неудачно судил игры премьер-лиги и был переведен в ФНЛ. (Александр БОБРОВ)