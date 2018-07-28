Кто удалил игрока "Ахмата"? Сухой поменял решение и выгнал Семенова

На 25-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Ростов" – "Ахмат" арбитр Алексей Сухой вынес разные санкции одному и тому же футболисту – игроку гостей Семенову. Защитник сбил Ионова, убегавшего один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.

Судья поначалу почему-то решил наказать нарушителя желтой карточкой. Затем, выслушав массу претензий от ростовчан и, видимо, получив сигнал-подсказку от резервного рефери Алексея Матюнина, свой вердикт поменял. В итоге Семенов был удален – это решение Сухой оставил неизменным. (Александр БОБРОВ)

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