22:13 | Футбол — РПЛ

Кто удалил игрока "Ахмата"? Сухой поменял решение и выгнал Семенова


На 25-й минуте матча 1-го тура чемпионата России "Ростов""Ахмат" арбитр Алексей Сухой вынес разные санкции одному и тому же футболисту – игроку гостей Семенову. Защитник сбил Ионова, убегавшего один на один с вратарем, и лишил соперника явной возможности забить гол.

Судья поначалу почему-то решил наказать нарушителя желтой карточкой. Затем, выслушав массу претензий от ростовчан и, видимо, получив сигнал-подсказку от резервного рефери Алексея Матюнина, свой вердикт поменял. В итоге Семенов был удален – это решение Сухой оставил неизменным. (Александр БОБРОВ)

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Ростов - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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