Кто ты – Гамула или Задорнов?

Сегодня день рождения тренера Игоря Гамулы, непревзойденного мастера разговорного жанра, практикующего ныне в дубле "Ростова". "СЭ" предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете высказывания Игоря Васильевича. Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на вопрос – кто это сказал, Гамула или писатель-сатирик Михаил Задорнов? Предупреждаем – ответить правильно на все вопросы будет непросто.
Ботаникум
Не хочу я в "задорновы"!!!!!!!!!!!!!! Переигровку давай!!!!!!
18:27
пошливы
Редакция - вы что совсем рамсы попутали.
18:12
Ботаникум
Протестировался, на фиг, и оказался "мих.задорновым"!?.......... Не попал я в "гамулы", вай мэ!!!!!
17:58