17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кто ты – Гамула или Задорнов?

Игорь ГАМУЛА и Михаил ЗАДОРНОВ. Фото "СЭ"
Игорь ГАМУЛА и Михаил ЗАДОРНОВ. Фото "СЭ"
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Сегодня день рождения тренера Игоря Гамулы, непревзойденного мастера разговорного жанра, практикующего ныне в дубле "Ростова". "СЭ" предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете высказывания Игоря Васильевича. Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на вопрос – кто это сказал, Гамула или писатель-сатирик Михаил Задорнов? Предупреждаем – ответить правильно на все вопросы будет непросто.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

Не хочу я в "задорновы"!!!!!!!!!!!!!! Переигровку давай!!!!!!

18:27

пошливы

Редакция - вы что совсем рамсы попутали.

18:12

Ботаникум

Протестировался, на фиг, и оказался "мих.задорновым"!?.......... Не попал я в "гамулы", вай мэ!!!!!

17:58

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