Кто ты – Гамула или Задорнов?

Сегодня день рождения тренера Игоря Гамулы, непревзойденного мастера разговорного жанра, практикующего ныне в дубле "Ростова". "СЭ" предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете высказывания Игоря Васильевича. Прочитайте приведенные ниже отрывки и ответьте на вопрос – кто это сказал, Гамула или писатель-сатирик Михаил Задорнов? Предупреждаем – ответить правильно на все вопросы будет непросто.