"Кто сильнее, тот и будет играть". Кононов рассказал о конкуренции в "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что приветствует здоровую конкуренцию в команде. 52-летний специалист также добавил, что даст шанс молодым футболистам красно-белых.

- В "Спартаке" собраны очень квалифицированные игроки, талантливая молодежь, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Моя задача состоит в том, чтобы те футболисты, которые у нас имеются, были максимально заиграны и приближены к той игре, которую я хочу видеть. Лучше всего иметь оптимальное сочетание футболистов по позициям. Когда много футболистов - это плохо, недобор – тоже, ведь рискуешь тем, что кто-то выпадет из-за травм, и тогда не будет той обоймы, которая нужна для игры.

Конфликты неизбежны, но наша задача - убрать их. Дать игрокам шанс, чтобы они конкурировали друг с другом. А также поддерживали друг друга. Конкуренция и взаимоуважение - это важно. Кто сильнее, тот и будет играть. Сейчас у нас где-то 25 игроков. Из них мы пригласили молодых футболистов для ознакомления. Мы даем им шанс, чтобы в дальнейшем использовать их как конкурентов для тех, кто есть. Не хочу делить игроков на старт и основу. Все зависит от самих футболистов.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь