19:47 | Футбол — РПЛ

"Кто придет?" Маркизио - о своей презентации в "Зените"

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Полузащитник "Зенита"  Клаудио Маркизио с нетерпением ожидает презентации в новом клубе. 32-летний итальянец, перешедший из "Ювентуса" на правах свободного агента, будет представлен болельщикам сине-бело-голубых 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург".

Кто придет? - по-русски прокомментировал это событие Маркизио в Твиттере.

Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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