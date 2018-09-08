"Кто придет?" Маркизио - о своей презентации в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио с нетерпением ожидает презентации в новом клубе. 32-летний итальянец, перешедший из "Ювентуса" на правах свободного агента, будет представлен болельщикам сине-бело-голубых 9 сентября на стадионе "Санкт-Петербург".
- Кто придет? - по-русски прокомментировал это событие Маркизио в Твиттере.
Who will come?– Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 8 сентября 2018 г.
Кто придет?
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You can also watch the presentation on Zenit TV YouTube #MarchisioIsZenit#TheWaveIsComing #ИдетВолна🌊 #MC10 pic.twitter.com/sQEECO2Cjq
Маркизио ранее выступал за "Ювентус" с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.