Кто может возглавить "Локо", если уйдет Геркус?

"СЭ" – о возможных переменах в менеджменте "Локомотива".

На сегодня был запланирован совет директоров "Локомотива". Он не состоялся из-за отъезда одного из руководителей Анатолия Мещерякова.

Вероятность ухода из клуба гендиректора Ильи Геркуса достаточно велика – источники "СЭ" говорят о дате в конце декабря, когда может состояться заочный совет директоров клуба. На освободившийся пост гендиректора могут претендовать две кандидатуры. Одна из них, как уже сообщал "СЭ", Василий Кикнадзе. Второй вариант – бывший чиновник Минспорта, а ныне (согласно данным газеты "Гудок") председатель правления РФСО "Локомотив", советник генерального директора ОАО "РЖД" Юрий Нагорных.

Что касается других перемен в менеджменте, то вероятность ухода вслед за Геркусом спортивного директора Эрика Штоффельсхауса достаточно велика. В футбольных кругах говорят о том, что его может сменить Владимир Кузьмичев, возглавивший не так давно клубную академию. (Сергей Егоров)