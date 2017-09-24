Кто круче - Смолов или Кокорин?

Сегодня "Краснодар" на своем поле примет "Зенит" в матче 11-го тура чемпионата России. Велика вероятность того, что мы увидим на поле дуэль двух нападающих, двух друзей – Федора Смолова и Александра Кокорина. "СЭ" сравнил показатели лучших нападающих России прямо сейчас.

– Часто вспоминаю упражнение на тренировках, когда нападающие у меня играли два на два. И Кокорин со Смоловым за счет огромного желания, скоростных качеств просто разрывали Воронина и Кураньи! Представляете? Неслучайно тогда Андрей даже сказал немцу: "Кевин, похоже, нам скоро наступит конец…" Ребята действительно смотрелись ярко. Потом у обоих случались непростые периоды в карьере. Но и Федор, и Александр перебороли себя. Пережили!

Сергей СИЛКИН, главный тренер "Динамо" (2011-2012)

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит"

