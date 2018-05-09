Кто из РФПЛ может "стрельнуть" на европейской арене? Отвечает Аршавин

Бывший нападающий и капитан сборной России Андрей Аршавин назвал двух представителей чемпионата России, которые могут достойно выступить на европейской арене в сезоне-2018/19. По словам футболиста, полузащитник ЦСКА Александр Головин и форвард "Краснодара" Федор Смолов​ имеют на это все шансы.

– Кто из РФПЛ может "стрельнуть" на европейской арене? Могу двух назвать. Смолов и Головин, – рассказал в эфире передачи "НогаМяч" на ютуб-канале YUSPORT Аршавин.

В этом сезоне Смолов провел 23 матча на клубном уровне, забив 14 мячей и сделав 8 голевых передач. Головин, в свою очередь, в 42 играх отметился 7 мячами и 7 голевыми пасами.