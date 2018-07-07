Кто из игроков сборной России может уехать за границу? Мнение Корнеева

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев в интервью "СЭ" сказал, что не ждет массового оттока игроков национальной команды в зарубежные чемпионаты после чемпионата мира-2018. В качестве примера специалист привел Артема Дзюбу, на которого рассчитывает новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

– После Евро-2008 многие российские футболисты уехали за границу. Ожидаете такого же потока после ЧМ-2018?

– Такого потока, наверное, нет. Клубы не захотят отпускать своих ведущих ребят. Тем более с нынешним лимитом – непонятно, будет ли он видоизменяться. Может, после этого чемпионата скажут: "Давайте еще его ужесточим". Думаю, что есть ряд игроков, которые могли бы покинуть наш чемпионат.

– Кого бы вы назвали?

– Головин – это понятная история. Наверняка Гинер созрел, чтобы его отпустить. Также обозначал бы того же Фернандеса, который, на мой взгляд, может быть достаточно востребованным большими клубами. Черышев уже играет в Испании. Знаю, что к Дзюбе возможен интерес где-то. Но Семак сейчас снял все вопросы, сказав, что нуждается в этом игроке.

– А Зобнин?

– Это фундаментальный игрок, на которого "Спартак" рассчитывает больше, чем кто-либо. Он может играть на многих позициях. Действовал и как защитник, и как крайний полузащитник, и как опорник. У него травма пришла в неподходящий момент. Думаю, что Зобнин не наиграл настолько, чтобы быть востребованным правильным клубом и принести правильное предложение "Спартаку", чтобы его отпустили. (Сергей ЕГОРОВ)

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