Кто фаворит в матче "Зенит" - "Спартак"? Версия букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком"​. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Спартак"

Прогноз Winline – П1 1.79 – Н 3.54 – П2 4.19

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Спартак".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Спартак" - в воскресенье, 6 августа, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Нету, Кришито - Кузяев, Паредес - Шатов, Жулиану, Кокорин - Дриусси.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду, Тимофеев - Луиз Адриану, Промес - Зе Луиш.

ПОТЕРИ: Полоз (под вопросом) - Зобнин (травма), Таски (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Третье противостояние тренеров из одной страны дальнего зарубежья состоится в Санкт-Петербурге, где сойдутся итальянцыРоберто Манчини и Массимо Каррера. В 2003 году "Зенит" Властимила Петржелыпобедил "Динамо" Ярослава Гжебика (2:0), а в сезоне-2012/13 бело-голубые под руководством Дана Петреску одолели"Мордовию" Доринела Мунтяну (3:1).

По 17 побед в очном противостоянии в рамках чемпионата России одержали "Зенит" и "Спартак" (+17=12-17, мячи 75-70 в пользу питерцев). Если сине-бело-голубые выиграют в воскресном матче, то станут третьим клубом (после ЦСКА и "Уфы") с положительным балансом встреч с красно-белыми.

2 матча "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге судила бригада Михаила Вилкова. Обе игры завершились крупными победами хозяев: 5:0 – в 2012-м и 5:2 – в 2016-м. В Москве Вилков зафиксировал ничью – 1:1.

45 мячей забили друг другу "Зенит" и "Спартак" за последние пять лет. При этом в Санкт-Петербурге хозяева победили в четырех встречах из пяти, отметившись 18 голами при шести пропущенных.

ПРОГНОЗ

Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":

2:2. Хотя "Зенит" и набрал 9 очков, пригласив сильного тренера и футболистов, пока его игра не впечатляет. "Спартак" же очень прилично выглядел с "Краснодаром", и если бы встреча проходила в Москве, поставил бы на красно-белых. В Питере склоняюсь к результативной ничьей.

Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":

1:2. А я все же рискну – как раз под впечатлением от победы "Спартака" над "Краснодаром". Тем более Роберто Манчини пока только строит команду, а у Массимо Карреры она есть. Чемпион поймал кураж. Плюс у красно-белых будет полноценный недельный цикл подготовки.