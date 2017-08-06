Кто фаворит в матче "Зенит" - "Спартак"? Версия букмекеров

Сегодня состоится матч 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Спартак"
Прогноз Winline – П1 1.79 – Н 3.54 – П2 4.19
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Спартак".
Прямая трансляция матча "Зенит" - "Спартак" - в воскресенье, 6 августа, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Зенит": Лунев - Смольников, Иванович, Нету, Кришито - Кузяев, Паредес - Шатов, Жулиану, Кокорин - Дриусси.
"Спартак": Ребров - Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров - Глушаков, Фернанду, Тимофеев - Луиз Адриану, Промес - Зе Луиш.
ПОТЕРИ: Полоз (под вопросом) - Зобнин (травма), Таски (под вопросом).
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Третье противостояние тренеров из одной страны дальнего зарубежья состоится в Санкт-Петербурге, где сойдутся итальянцыРоберто Манчини и Массимо Каррера. В 2003 году "Зенит" Властимила Петржелыпобедил "Динамо" Ярослава Гжебика (2:0), а в сезоне-2012/13 бело-голубые под руководством Дана Петреску одолели"Мордовию" Доринела Мунтяну (3:1).
По 17 побед в очном противостоянии в рамках чемпионата России одержали "Зенит" и "Спартак" (+17=12-17, мячи 75-70 в пользу питерцев). Если сине-бело-голубые выиграют в воскресном матче, то станут третьим клубом (после ЦСКА и "Уфы") с положительным балансом встреч с красно-белыми.
2 матча "Зенита" и "Спартака" в Санкт-Петербурге судила бригада Михаила Вилкова. Обе игры завершились крупными победами хозяев: 5:0 – в 2012-м и 5:2 – в 2016-м. В Москве Вилков зафиксировал ничью – 1:1.
45 мячей забили друг другу "Зенит" и "Спартак" за последние пять лет. При этом в Санкт-Петербурге хозяева победили в четырех встречах из пяти, отметившись 18 голами при шести пропущенных.
ПРОГНОЗ
Валерий КЕЧИНОВ, бывший полузащитник "Спартака" и "Сатурна":
2:2. Хотя "Зенит" и набрал 9 очков, пригласив сильного тренера и футболистов, пока его игра не впечатляет. "Спартак" же очень прилично выглядел с "Краснодаром", и если бы встреча проходила в Москве, поставил бы на красно-белых. В Питере склоняюсь к результативной ничьей.
Андрей КУЗИЧЕВ, корреспондент "СЭ":
1:2. А я все же рискну – как раз под впечатлением от победы "Спартака" над "Краснодаром". Тем более Роберто Манчини пока только строит команду, а у Массимо Карреры она есть. Чемпион поймал кураж. Плюс у красно-белых будет полноценный недельный цикл подготовки.
Боже Спартак храни
Вилков, главное, чтоб не посрамил игру
13:49 6 августа
Pleafant
Зенит, визуально,физически не готов,именно,к скоростной игре,которую демонстрирует Спартак,да и третья игра за 8 дней только усугубляет этот фактор.Также ,на фоне Спартака, заметна несыгранность почти нового состава Манчини,и никакая зрительская поддержка не способна нивелировать разницу в состоянии команд.Но это футбол,в нём бывает всё,на это только и надеюсь.Надеюсь,также,что никакие эксцессы,судейские,фанатские,не омрачат эту игру.
13:31 6 августа
azmiser
Букмекеры не Ивановы, тему просекли.
10:24 6 августа
Serenky25
Спартак сильней..Зенит разобран...там микроклимат разрушен..Игроки не знаютпродадут их или нет..Дзюба был типа Тамадой.. загнобили...
10:04 6 августа
Obl2007
Сегодня зенит наверняка будет сильней ....Но потом будем посмотреть ...)))
09:59 6 августа