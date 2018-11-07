Кто это сказал – Карпин, Каррера или Кононов? Тест "СЭ"

Интрига умерла - Олег Кононов вот-вот примет "Спартак". Пройдя этот тест, вы вспомните, как было (если бы остался Массимо Каррера) и как могло бы быть (если бы пришел Валерий Карпин).





1-3 правильных ответа. Вы – Игорь Акинфеев. Не работали ни с кем из них. Вам просто все равно.

4-7 правильных ответа. Вы – Денис Глушаков. Знаете и Карпина, и Карреру, но слушали обоих не очень внимательно.

8-10 правильных ответов. Вы – Леонид Трахтенберг. Присутствуете на каждой пресс-конференции, читаете все интервью!