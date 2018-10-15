Кто чемпион - "Спартак" или "Зенит"? Огненная переписка Кафельникова, Спиридонова и Туктамышевой

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов и фигуристка Елизавета Туктамышева устроили спор в Твиттере, посвященный тому, кто выиграет чемпионат России по футболу-2018/19.

Туктамышева написала, что "Зенит" оторвется от преследователей на 10-15 очков. Кафельников и Спиридонов, являющиеся болельщиками "Спартака", остались недовольны таким предположением.

- Думаю, "Зенит" к тому туру уже оторвется очков на 10-15, и для команды матч не будет иметь особого турнирного значения, - написала Туктамышева.

- И мечтать не вредно, как говорится в одной известной пословице, - ответил Кафельников.

- Она хочет, чтоб мы ее расписали. А она кто вообще? - вступил в спор Спиридонов.

- Она чемпионка мира в отличие от вас, - ответила Спиридонову Туктамышева.

Давай тогда на матч 17го марта! Проиграешь ты,загадаю желание я! И наоборот,пошло?? https://t.co/g9CGYPebbd – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 9 октября 2018 г.

После 10 туров "Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков.

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