Кто будет судить матч "Спартака" с "Ростовом"?

В Федерации футбола Узбекистана опровергли информацию о приглашении арбитра Равшана Ирматова для обслуживания матчей чемпионата России. В частности, прошел слух, что узбекского рефери собирались назначить на матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Ростов". В ФФУ никаких запросов из РФС на этот счет не поступало.

Не исключено, что на игру назначат нижегородца Михаила Вилкова. Кроме него называется кандидатура Алексея Николаева, чей статус на сегодня остается непонятным. Он не завершил судейскую карьеру, однако при этом сотрудничает по еще одному договору с РФС, работая в департаменте судейства и инспектирования. (Александр БОБРОВ)