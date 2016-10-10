Кто будет судить матч "Спартака" с "Ростовом"?

В Федерации футбола Узбекистана опровергли информацию о приглашении арбитра Равшана Ирматова для обслуживания матчей чемпионата России. В частности, прошел слух, что узбекского рефери собирались назначить на матч 10-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Ростов". В ФФУ никаких запросов из РФС на этот счет не поступало.
Не исключено, что на игру назначат нижегородца Михаила Вилкова. Кроме него называется кандидатура Алексея Николаева, чей статус на сегодня остается непонятным. Он не завершил судейскую карьеру, однако при этом сотрудничает по еще одному договору с РФС, работая в департаменте судейства и инспектирования. (Александр БОБРОВ)
Антиконь .
Дузер - а ты действительно проверял и знаешь у кого трещина в заднем проходе??? У калачева или судей??? ... если не секрет конечно!!!
15:22
Дузер
Антиконь Знаешь недалекий,болельщикам зенита и цска есть,что вспомнить и кубок УЕФА и ЛЧ,а вот позорникам только кубок соли да Дорнбирн,а все это можно снабдить любимой фразой" за то мы в 90-тые")))))
15:21
Дузер
Антиконь . великий житель бирюлева или бутова решил блеснуть своими знаниями,что приобрел за годы обучения в ПТУ,ну а с юмором у жителей вМкада всегда плохенько было)))После матча с ростовом как обычно на вне игры жаловаться будете или на калачева или на судей,калачева,звезды и трещину в заднем проходе?)))
15:19
Антиконь .
УЕФА вспомнили!!! Сейчас ватный появится и напишет про 1-18 и 0-0-6!!! Про бромонтан Егора Титова ему сейчас писать стремно!!!
15:17
Дузер
71 Интересно, когда спартак хотя бы в группу ЛЕ выйдет? Не шутка ))))
15:15
Антиконь .
баламошка Антиконь . радует что народ читает мои посты - вот и про плач Ярославны вспомнили!!!///////////////Дузер - твой фанат) --- Может быть!!! Только я сомневаюсь что с таким умственным развитием он знает кто такая Ярославна, и чего она вдруг плачет!!!
15:15
71
Интересно, когда спартак Кубок УЕФА выиграет?...) Шутка)..
15:11
баламошка
Антиконь . радует что народ читает мои посты - вот и про плач Ярославны вспомнили!!!///////////////Дузер - твой фанат)
15:11
Антиконь .
А чё, на деньги российских пенсионеров можно не только ивановых с москалевыми задобрить!!!
15:11
Антиконь .
радует что народ читает мои посты - вот и про плач Ярославны вспомнили!!!
15:09
Дузер
Нытики из клана фунтиков уже за неделю свой плач ярославны устраивают ибо знают сектанты,что ростов их натянет,вот и давят на судейство!15 лет без кубков давят на днище обитателей страны СВИНарнии)))
15:05
баламошка
Пора судить роботам. Только пусть работают на солнечных батареях, а не на газе.
15:04
Басист
Так-то, ничего не имею против Ирматова, Пахтакор Ростову не конкурент)
15:04
Дузер
Антиконь . я тебя еще раз спрошу за матч с локомотивом,как судья отсудил то?Или это судейство вы считаете хорошим?Ты вот любитель заговоров против свинофермы расскажи сколько пенальти в ваши ворота было назначено за весь прошлый сезон?Молчал бы коли у самих рыльце в пушку!
15:02
ki
с ума сойти, узбек... допрыгались ивановы...
15:02
Антиконь .
О как бомжи стараются - прикрывают свои футбольные админпобеды судейством Спартака!!! Вы свое судейство разберите и оцените стоимость работы и иванова и москолева(который кстати после матча бомжей с Ростовым в РФПЛ больше не судит!!!) !!!
14:53
Zo
Николаев вообще из Москвы.... его можно ставить на такой матч, только если он за Торпедо или Динамо болеет
14:52
71
Антиконь......... как на счет Гинер все купил?)...
14:51
Пиитерец
Пусть Родионов судит, а Симоняна инспектором - вот тогда хрюшки будут довольны, смогут за очко побороться. А все остальные, включая иностранцев - судья продажная, участники антиспамовского вселенского заговора.
14:51
71
Дузер............. им бы Хусаинова))... вот, надежный чел был для них)..
14:48
Дузер
Я вот уже вторую неделю не могу узнать мнение хрюнделей о судействе в матче с локомотивом в прошлом сезоне!Это когда игрока не удалили,пенальти не поставили,а матч то был за 6 очков и место в еврокубках,ну так как крючкохвостые там кого засуживали?
14:45
71
Дузер..................) им бы в 90-е опять... конечно, лафа была))..
14:45
Дузер
Еще матч не начался,а поросятки уже на судей пеняют)))Аура неудачников или они только благодаря судьям 15 лет в пролете???
14:42
71
Судью проверить на детекторе... не убевайте спортаг в тысячный раз))..
14:42
честный человечишко
На игру нужно назначить троих главных. Мутко, Миллера и Митрофанова. Прекрасные люди, кстати...
14:40
Антиконь .
Спартак и Ростов не засудят!!! В этом туре пострадают от судей Урал и Уфа!!! Хоть там по 22 главных арбитра назначай - на всех денег хватит!!!
14:39
Platinum1991
КТО БУДЕТ СУДИТЬ МАТЧ "СПАРТАКА" С "РОСТОВОМ"??? Это ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ВАЖНО! Наши судьи судить умеют, а ЧЕСТНО судить им мешает ЦЕНА ВОПРОСА и давление со СТОРОНЫ, как газпромовских "трудящихся", так со стороны других московских дельцов от футбола! Судей надо оградить от влияния ИЗВНЕ! У нас в судействе УЖЕ и ДАВНО сложилась ПОРОЧНАЯ практика проталкивать в судьи тех, кто сговорчив и податлив на уговоры, согласно цены вопроса! Вся СУДЕЙСКАЯ и инспекторская вертикаль кормится и жирует на этом. Против Спартака заговора НЕТ, а есть цена вопроса и ей всё равно кого засуживать и сажать на свисток и пенальти. Хоть чёрта лысого засудим - только ПЛАТИ, а кто ПЛАТИТ, тот и ЗАКАЗЫВАЕТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ. Судьи чувствуют свою безнаказанность, потому что их покрывают свои руководители и инспектора матча. Эту ПОРОЧНУЮ судейскую КРИМИНАЛЬНУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ практику можно уничтожить на корню только видео повторами! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Зенит вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам административный ресурс Виталия Мутко, который тащит Зенит, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемионате!!! А всем остальным отведена роль мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить этот судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
14:39
Справедливый(Ставрополь)
Ирматов- идеальный вариант для РФПЛ. Много денег брать не будет, а судейство будет на самом высшем уровне. И ни о какой продажности Ирматова речи не будет.
14:34
Гаттузо зол!
А может применить новинку. Пусть работают 6-ть главных, каждый по жребию отсудит по 15 минут. И если опять поросята будут недовольны, то сразу весь судейский корпус и порешать.
14:33
BATAMAN
Все равно спартак засудят.
14:32