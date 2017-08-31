Крышу "Крестовского" не отремонтируют до начала сентября

Генеральный подрядчик петербургского стадиона "Крестовский", на котором проводит свои домашние матчи "Зенит", не сможет завершить работы по ремонту протекающей крыши стадиона до конца августа, сообщает RNS. Окончание работ перенесено на неопределенный срок.

– Они ("Метрострой") уже фактически говорят, что до начала сентября они не успевают… Новые временные рамки не установлены, – сказала официальный представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина. – У нас договоренность, что для подрядчика каждый матч – своего рода судный день. Каждый очередной матч на стадионе – это их очередной срок.

Мы не продлеваем сроки. Мы просто говорим, что на очередном матче крыша не должна течь. Необходимо время – хорошо, пусть будет дольше, но пусть все будет профессионально и качественно. Они должны понимать, что если крыша протечет, то мы вернемся к разговору о том, что генподрядчик должен был завершить все работы в августе.