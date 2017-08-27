Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Ростов" будет открыта

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" будет открыта.
Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.
Сегодня я буду открыта. pic.twitter.com/yxmlIrIqxv– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 27 августа 2017 г.
King's Bounty IX
CbIHOK-73 2 Владимир 3107, не забудь им пожелать не ходить прямыми ногами в стыки (особенно Гацкану), а в целом надеемся на красивый футбол ____________ внук, сынок etc., ваша "надежда" это левое удаление (1-3) и липовый пенальти (1).
16:20
King's Bounty IX
Бакланы жрут коробками план...
16:18
= Даль =
Пиарщикам "Зенита" надо что-то делать с бакланами. Мем уже прижился.
16:17
Щас спою
Балкланы займут свободные кресла
16:14
CbIHOK-73
2 Владимир 3107, не забудь им пожелать не ходить прямыми ногами в стыки (особенно Гацкану), а в целом надеемся на красивый футбол
16:14
Serenky25
Бакланы заходят на вираж.....
16:13
Владимир 3107
32 страны будут транслировать матч "Зенит"-"Ростов" из Питера! Мужики, это прекрасная реклама вам и всему ростовскому футболу. Сегодня звёздный час для ВАС! От того как вы сыграете сегодня зависит ваше будущее. Вас будет смотреть половина всего футбольного мира! Покажите питерцам как надо играть в футбол! Только не лезьте толпой все сломя голову в атаку. Играйте так, как вы играли в своих победных матчах. Активная оборона, прессинг на своей половине поля, отжимайте питерцев от своей штрафной искусственным офсайдом. И решительней играйте в завершении атак. Чаще бейте по воротам, и при фланговых передачах используйте прострелы на конкретных игроков, а не навесы в никуда. Удачи "Ростову"!
16:12
Русский Я
зря... бакланы с голодухи могут и людей начать клевать..
16:09
King's Bounty IX
Бакланы будут гадить на поле...
16:09
CbIHOK-73
2 shpasic, открытую крышу нет смысла долбить
16:07
shpasic
а как же бакланы?
16:03