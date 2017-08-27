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16:01 | Футбол — РФПЛ

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Ростов" будет открыта

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Крыша стадиона "Санкт-Петербург" во время матча 8-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ростов" будет открыта.

Встреча состоится сегодня, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данного матча.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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King's Bounty IX

CbIHOK-73 2 Владимир 3107, не забудь им пожелать не ходить прямыми ногами в стыки (особенно Гацкану), а в целом надеемся на красивый футбол ____________ внук, сынок etc., ваша "надежда" это левое удаление (1-3) и липовый пенальти (1).

16:20

King's Bounty IX

Бакланы жрут коробками план...

16:18

= Даль =

Пиарщикам "Зенита" надо что-то делать с бакланами. Мем уже прижился.

16:17

Щас спою

Балкланы займут свободные кресла

16:14

CbIHOK-73

2 Владимир 3107, не забудь им пожелать не ходить прямыми ногами в стыки (особенно Гацкану), а в целом надеемся на красивый футбол

16:14

Serenky25

Бакланы заходят на вираж.....

16:13

Владимир 3107

32 страны будут транслировать матч "Зенит"-"Ростов" из Питера! Мужики, это прекрасная реклама вам и всему ростовскому футболу. Сегодня звёздный час для ВАС! От того как вы сыграете сегодня зависит ваше будущее. Вас будет смотреть половина всего футбольного мира! Покажите питерцам как надо играть в футбол! Только не лезьте толпой все сломя голову в атаку. Играйте так, как вы играли в своих победных матчах. Активная оборона, прессинг на своей половине поля, отжимайте питерцев от своей штрафной искусственным офсайдом. И решительней играйте в завершении атак. Чаще бейте по воротам, и при фланговых передачах используйте прострелы на конкретных игроков, а не навесы в никуда. Удачи "Ростову"!

16:12

Русский Я

зря... бакланы с голодухи могут и людей начать клевать..

16:09

King's Bounty IX

Бакланы будут гадить на поле...

16:09

CbIHOK-73

2 shpasic, открытую крышу нет смысла долбить

16:07

shpasic

а как же бакланы?

16:03