Крыша стадиона "Санкт-Петербург" о погоде: "Все нормально"

Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" отреагировал на изменения погоды перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Примерно за полчаса до начала встречи начался проливной дождь, сменившийся градом. Причем все это время крыша была открыта. Распогодилось лишь минут через 15.
"Все нормально", – такая запись появилась в Твиттере крыши.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //
Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта
Все нормально 👌 pic.twitter.com/Cz1G4I3pH5– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 6 августа 2017 г.
Юный Люцифер
они специально не закрыли крышу, чтобы ее градом не пробило
19:57 6 августа
old grumbler
Если у крыши есть твиттер то крыша сильно протекает у россиян.................
19:55 6 августа