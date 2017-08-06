19:51 6 августа | Футбол — РФПЛ

Крыша стадиона "Санкт-Петербург" о погоде: "Все нормально"

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Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" отреагировал на изменения погоды перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Примерно за полчаса до начала встречи начался проливной дождь, сменившийся градом. Причем все это время крыша была открыта. Распогодилось лишь минут через 15.

"Все нормально", – такая запись появилась в Твиттере крыши.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //
Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Юный Люцифер

они специально не закрыли крышу, чтобы ее градом не пробило

19:57 6 августа

old grumbler

Если у крыши есть твиттер то крыша сильно протекает у россиян.................

19:55 6 августа