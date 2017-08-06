Крыша стадиона "Санкт-Петербург" о погоде: "Все нормально"

Твиттер крыши стадиона "Санкт-Петербург" отреагировал на изменения погоды перед матчем 4-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком". Примерно за полчаса до начала встречи начался проливной дождь, сменившийся градом. Причем все это время крыша была открыта. Распогодилось лишь минут через 15.

"Все нормально", – такая запись появилась в Твиттере крыши.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //

Перед матчем "Зенит" – "Спартак" пошел град, крыша стадиона открыта