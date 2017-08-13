17:30 | Футбол — РФПЛ

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Ахмат" будет открыта

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Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" будет открыта. Матч состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Thomas_Boy_

Крыша питерского стадиона не закрывается. И вот почему...

18:33

King's Bounty IX

И здесь трут...

18:20

Островзаячий

баламошка У бомжей закончился мёд, чтобы кормить стаи муравьёв, и те теперь отказываются двигать дырявую крышу. Распилка такая Распилка. Родилась старой. 17:46_______Можете ещё раз про жареную крысу и бомжей. Прошлый комментарий потёрли, а я не записал в архив приколов.

18:10

Zello

Бомжовый стадион уже опозорился на весь мир в прошлом матче когда был град (!!!), но крышу не закрыли. Для чего еще нужна крыша если не закрывать ее во время града??? Но как и все в этой стране, этот стадион сделан через одно место, несмотря на украденные миллиарды, поэтому быстро ее закрыть невозможно. Позор бомжеграда и позор всей страны, ведь видео с градом видел и офигевал весь мир, увы.

17:56

баламошка

У бомжей закончился мёд, чтобы кормить стаи муравьёв, и те теперь отказываются двигать дырявую крышу. Распилка такая Распилка. Родилась старой.

17:46

Особое мнение ^^^

Что, сломалась? :)

17:44

Demon5897

King's Bounty IX Сломалась ? 17:39 А она работала?

17:42

shpasic

а интереснейшие репортажи от Гоши Чернова о протекающей крыше будут?

17:42

King's Bounty IX

Сломалась ?

17:39