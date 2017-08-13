Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Ахмат" будет открыта

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" будет открыта. Матч состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Сегодня я буду открыта.– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 13 августа 2017 г.
Thomas_Boy_
Крыша питерского стадиона не закрывается. И вот почему...
18:33
King's Bounty IX
И здесь трут...
18:20
Островзаячий
баламошка У бомжей закончился мёд, чтобы кормить стаи муравьёв, и те теперь отказываются двигать дырявую крышу. Распилка такая Распилка. Родилась старой. 17:46_______Можете ещё раз про жареную крысу и бомжей. Прошлый комментарий потёрли, а я не записал в архив приколов.
18:10
Zello
Бомжовый стадион уже опозорился на весь мир в прошлом матче когда был град (!!!), но крышу не закрыли. Для чего еще нужна крыша если не закрывать ее во время града??? Но как и все в этой стране, этот стадион сделан через одно место, несмотря на украденные миллиарды, поэтому быстро ее закрыть невозможно. Позор бомжеграда и позор всей страны, ведь видео с градом видел и офигевал весь мир, увы.
17:56
баламошка
У бомжей закончился мёд, чтобы кормить стаи муравьёв, и те теперь отказываются двигать дырявую крышу. Распилка такая Распилка. Родилась старой.
17:46
Особое мнение ^^^
Что, сломалась? :)
17:44
Demon5897
King's Bounty IX Сломалась ? 17:39 А она работала?
17:42
shpasic
а интереснейшие репортажи от Гоши Чернова о протекающей крыше будут?
17:42
King's Bounty IX
Сломалась ?
17:39