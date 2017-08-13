Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча "Зенит" - "Ахмат" будет открыта

Крыша на стадионе "Санкт-Петербург" во время матча 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" будет открыта. Матч состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сегодня я буду открыта. – Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 13 августа 2017 г.