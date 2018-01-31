Крымский покинул "СКА-Хабаровск"

Владимир Крымский покинул пост технического директора "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба клуба. 64-летний россиянин, являющийся рекордсменом хабаровской команды по числу проведенных матчей, ушел из клуба по семейным обстоятельствам.

– Мне очень жаль покидать родной мне клуб, - отметил Крымский. - Но так сложилась жизнь… Конечно же, я всегда буду следить за успехами СКА и желаю ему новых побед и достижений. Верю, что пришедшие на смену нам, ветеранам, люди достойно продолжат славные армейские традиции.