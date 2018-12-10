"Крылья" зимой проведут три зарубежных сбора

Игроки и тренерский штаб основного и молодежного составов "Крыльев Советов" ушли в отпуск, сообщает официальный сайт самарцев.

Первая команда "Крыльев" соберется в Москве, 12 января. После медосмотра самарцы 14 января отправятся в ОАЭ на двухнедельный сбор. Второй и третий сбор "Крылья Советов" проведут в Турции. Они пройдут с 31 января по 13 февраля, а также с 17 по 28 февраля.

Молодежный состав "Крыльев Советов" проведет первый втягивающий сбор в Самаре с 10-11 января. Также в феврале у молодежной команды "Крыльев" запланирован двухнедельный сбор в Турции.

"Крылья Советов" завершили осеннюю часть чемпионата России на 13-м месте с 17 очками в 16 играх.