"Крылья" забили "Анжи" второй гол

"Крылья Советов" удвоили преимущество в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи". На 45+1-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади отличился Сергей Ткачев. Счет стал 2:0.
"Крылья Советов" удвоили преимущество в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи". На 45+1-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади отличился Сергей Ткачев. Счет стал 2:0.
Верю в Крылья
Бред не пиши......
15:27
drakorn50
Анжи сдаёт игру крыльям за прошлогоднюю ничью хотя делали всё чтобы проиграть.
15:23