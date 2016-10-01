15:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья" забили "Анжи" второй гол

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"Крылья Советов" удвоили преимущество в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи". На 45+1-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади отличился Сергей Ткачев. Счет стал 2:0.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Верю в Крылья

Бред не пиши......

15:27

drakorn50

Анжи сдаёт игру крыльям за прошлогоднюю ничью хотя делали всё чтобы проиграть.

15:23

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