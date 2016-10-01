"Крылья" забили "Анжи" второй гол

"Крылья Советов" удвоили преимущество в матче 9-го тура чемпионата России против "Анжи". На 45+1-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади отличился Сергей Ткачев. Счет стал 2:0.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Анжи"