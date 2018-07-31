"Крылья" впервые с 2007 года отобрали очки у ЦСКА в Самаре

"Крылья Советов" в матче 1-го тура чемпионата России сыграли вничью с ЦСКА и впервые с 2007 года сумели набрать очки в домашней встрече с армейцами.
В июне 2007-го самарцы, тренируемые Леонидом Слуцким, обыграли красно-синих со счетом 1:0, а единственным голом отметился Давид Муджири.
Восемь последующих встреч волжане проиграли, огорчив соперника всего три раза. (Кирилл БУРДАКОВ)
10 последних домашних матчей "Крыльев Советов" против ЦСКА
|
Дата
|
Тренер "Крыльев"
|
Счет
|
Авторы голов
|
24.06.2007
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
1:0
|
Муджири
|
22.03.2008
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
0:2
|
А.Березуцкий, Жо
|
03.05.2009
|
Леонид СЛУЦКИЙ
|
1:3
|
Савин – В.Березуцкий, Вагнер Лав, Маазу
|
19.07.2010
|
Юрий ГАЗЗАЕВ
|
0:1
|
Дзагоев
|
25.05.2011
|
Александр ТАРХАНОВ
|
0:3
|
Хонда-2, Тошич
|
09.03.2013
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
0:2
|
Вернблум, Муса
|
05.04.2014
|
Александр ЦЫГАНКОВ
|
1:3
|
Чочиев – Тошич-2, Думбья
|
24.07.2015
|
Франк ВЕРКАУТЕРЕН
|
0:2
|
Тошич, Натхо
|
18.09.2016
|
Франк ВЕРКАУТЕРЕН
|
1:2
|
Ятченко – Головин, Игнашевич
|
31.07.2018
|
Андрей ТИХОНОВ
|
0:0
|
-
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам