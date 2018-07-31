"Крылья" впервые с 2007 года отобрали очки у ЦСКА в Самаре

"Крылья Советов" в матче 1-го тура чемпионата России сыграли вничью с ЦСКА и впервые с 2007 года сумели набрать очки в домашней встрече с армейцами.

В июне 2007-го самарцы, тренируемые Леонидом Слуцким, обыграли красно-синих со счетом 1:0, а единственным голом отметился Давид Муджири.

Восемь последующих встреч волжане проиграли, огорчив соперника всего три раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних домашних матчей "Крыльев Советов" против ЦСКА

Дата Тренер "Крыльев" Счет Авторы голов 24.06.2007 Леонид СЛУЦКИЙ 1:0 Муджири 22.03.2008 Леонид СЛУЦКИЙ 0:2 А.Березуцкий, Жо 03.05.2009 Леонид СЛУЦКИЙ 1:3 Савин – В.Березуцкий, Вагнер Лав, Маазу 19.07.2010 Юрий ГАЗЗАЕВ 0:1 Дзагоев 25.05.2011 Александр ТАРХАНОВ 0:3 Хонда-2, Тошич 09.03.2013 Гаджи ГАДЖИЕВ 0:2 Вернблум, Муса 05.04.2014 Александр ЦЫГАНКОВ 1:3 Чочиев – Тошич-2, Думбья 24.07.2015 Франк ВЕРКАУТЕРЕН 0:2 Тошич, Натхо 18.09.2016 Франк ВЕРКАУТЕРЕН 1:2 Ятченко – Головин, Игнашевич 31.07.2018 Андрей ТИХОНОВ 0:0 -

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