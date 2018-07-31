21:50 | Футбол — РПЛ

"Крылья" впервые с 2007 года отобрали очки у ЦСКА в Самаре

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей ТИХОНОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей ТИХОНОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Крылья Советов" в матче 1-го тура чемпионата России сыграли вничью с ЦСКА и впервые с 2007 года сумели набрать очки в домашней встрече с армейцами.

В июне 2007-го самарцы, тренируемые Леонидом Слуцким, обыграли красно-синих со счетом 1:0, а единственным голом отметился Давид Муджири.

Восемь последующих встреч волжане проиграли, огорчив соперника всего три раза. (Кирилл БУРДАКОВ)

10 последних домашних матчей "Крыльев Советов" против ЦСКА

Дата

Тренер "Крыльев"

Счет

Авторы голов

24.06.2007

Леонид СЛУЦКИЙ

1:0

Муджири

22.03.2008

Леонид СЛУЦКИЙ

0:2

А.Березуцкий, Жо

03.05.2009

Леонид СЛУЦКИЙ

1:3

Савин – В.Березуцкий, Вагнер Лав, Маазу

19.07.2010

Юрий ГАЗЗАЕВ

0:1

Дзагоев

25.05.2011

Александр ТАРХАНОВ

0:3

Хонда-2, Тошич

09.03.2013

Гаджи ГАДЖИЕВ

0:2

Вернблум, Муса

05.04.2014

Александр ЦЫГАНКОВ

1:3

Чочиев – Тошич-2, Думбья

24.07.2015

Франк ВЕРКАУТЕРЕН

0:2

Тошич, Натхо

18.09.2016

Франк ВЕРКАУТЕРЕН

1:2

Ятченко – Головин, Игнашевич

31.07.2018

Андрей ТИХОНОВ

0:0

-

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги,
календарь и результаты матчей, расписание по турам

К комментариям
1
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
Материалы других СМИ