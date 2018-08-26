"Крылья" в гостях победили "Енисей" в молодежном первенстве

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Енисей" (2:0) в матче 5-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Автором дубля стал защитник гостей Никита Котин.

Для самарцев эта победа стала второй подряд. Красноярцы, в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.

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5-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:0)

Голы: Котин, 60 (1:0). Котин, 63 (2:0).

Нереализованный пенальти: Голенков ("Крылья Советов"), 44 (вратарь).

26 августа. Красноярск. "Футбол-арена Енисей".