"Крылья" в гостях победили "Енисей" в молодежном первенстве

"Крылья Советов" на выезде обыграли "Енисей" (2:0) в матче 5-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Автором дубля стал защитник гостей Никита Котин.
Для самарцев эта победа стала второй подряд. Красноярцы, в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
5-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Крылья Советов" (Самара) – 0:2 (0:0)
Голы: Котин, 60 (1:0). Котин, 63 (2:0).
Нереализованный пенальти: Голенков ("Крылья Советов"), 44 (вратарь).
26 августа. Красноярск. "Футбол-арена Енисей".