"Крылья" в гостях победили "Анжи"

В матче 23-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле уступил "Крыльям Советов" – 1:3. У гостей по голу забили Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато. Также у самарцев впервые в 2017 году на поле появился полузащитник Сергей Ткачев, арендованный у ЦСКА.

Этот успех позволил "Крыльям" подняться на 13-е место в таблице, обойдя "Арсенал". Правда, у туляков еще есть игра в запасе. "Анжи" остался на 12-й позиции.

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23-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:3 (0:2)

Голы: Корниленко, 9 (0:1). Зотов, 23 (0:2). Паскуато, 64 (0). Хубулов, 89 - с пенальти (1).

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Хубулов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).

"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Брюно (Глеб, 65), Зуев (Таранов, 90), Бато, Мияйлович, Паскуато (Ткачев, 84), Корниленко.

Предупреждение: Паршивлюк, 15.

Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).

15 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".

Трансляция матча