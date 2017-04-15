"Крылья" в гостях победили "Анжи"

В матче 23-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле уступил "Крыльям Советов" – 1:3. У гостей по голу забили Сергей Корниленко, Георгий Зотов и Кристиан Паскуато. Также у самарцев впервые в 2017 году на поле появился полузащитник Сергей Ткачев, арендованный у ЦСКА.
Этот успех позволил "Крыльям" подняться на 13-е место в таблице, обойдя "Арсенал". Правда, у туляков еще есть игра в запасе. "Анжи" остался на 12-й позиции.
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Крылья Советов" (Самара) – 1:3 (0:2)
Голы: Корниленко, 9 (0:1). Зотов, 23 (0:2). Паскуато, 64 (0). Хубулов, 89 - с пенальти (1).
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Фибель, Жиров, Мусалов, Хубулов, Брызгалов (Гулиев, 36), Тетрашвили, Яковлев, Будковский (Долгов, 65), Асильдаров (Прудников, 46).
"Крылья Советов": Конюхов, Ятченко, Надсон, Божин, Зотов, Брюно (Глеб, 65), Зуев (Таранов, 90), Бато, Мияйлович, Паскуато (Ткачев, 84), Корниленко.
Предупреждение: Паршивлюк, 15.
Судьи: НИКОЛАЕВ (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
15 апреля. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #АнжиКрылья 0:1 9' Сергей Корниленко pic.twitter.com/EO11KBA2WL– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #АнжиКрылья 0:2 23' Георгий Зотов pic.twitter.com/IKSi1oOfEA– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara#НашФутбол #РФПЛ. 23-й тур. #АнжиКрылья 0:3 64' Кристиан Паскуато pic.twitter.com/Qnvyukh9tT– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 апреля 2017 г.
alur66
ПОЗОРИЩЕ. Вот на ФК УРАЛ все тянули-что же сейчас молчите все-ЧИСТЕЙШИЙ ДОГОВОРНЯК И СДАЧА СО СТОРОНЫ АНЖИ. И после этого убогого шоу мы хотим чтобы наш чемпионат конкурентоспособным был-так что-ли? По хорошему оба клуба за это ШОУ надо во второй дивизион отправить. Но наши горе-руководители сделают вид что все хорошо и даже разбираться ни в чем не будут. Причем судя по ставкам все было известно заранее. ПОЗОРИЩЕ ЭТОЙ СРАНОЙ ЛИГЕ по имени РФПЛ-дерьмо полнейшее.
19:24
самарец
молодцы Крылья! Анжи думали после Зенита обыграть нас в пол ноги
19:17
Vedi
Внизу турнирной таблицы остался один только вопрос - сможет ли обойти Самара Анжи . График Анжи 4 игры дома 3 очка позволяет Самаре надеяться на шанс . Если бы не задел в очках того Анжи , сегодняшний был бы в зоне прямого вылета .
19:16
bvp
Обоих нулей оставили в запасе - Таранова и Глеба, и сразу выиграли. Глеб вышел - вообще никакой, все невпопад. Паскуато, Корниленко лежат на газоне, травма, он вместо того, чтобы выбить мяч за боковую, начинает его водить, теряет, контратака. При штрафном теряет своего игрока, Жиров чудом не забивает. Полный ноль, ему надо на первенство города уже начинать играть за ветеранов. Под премиальные что ли их выпускают???
19:13
Русский
Нежданчик! Самару с победой!
19:10
foreverCSKAforever
С каждым днем все больше убеждаюсь, что Зенит - самое настоящее днище.
19:07
vova-s
Спасибо Крыльям, наконец-то порадовали! Григорян по интервью - мужик!!!
19:04
DENsid
Анжи решил свои финансовые вопросы в прошлом туре, тут напрягаться не за чем было ) А если серьёзно, браво Крылья, наконец-то у них пошла реализация. А игра Анжи при Григоряне мне откровенно не нравится, сегодня совершенно с составом не угадал тренер.
18:59
Верю в Крылья
Погнали дальше ребятки, все оставшиеся соперники по силам.....
18:55