"Крылья" в ближайшее время подпишут Самарджича и Шейдаева

"Крылья Советов" планируют в ближайшее время подписать контракты с защитником Миралом Самарджичем и нападающим Рамилем Шейдаевым, сообщает Твиттер клуба. Сегодня футболисты примут участие в контрольном матче против молодежного состава самарцев.

31-летний словенец Самарджич в прошлом сезоне провел 21 матч и забил 1 гол в составе "Анжи".

22-летний Шейдаев - воспитанник "Зенита" и бывший игрок молодежной сборной России. В 2017 году он сменил спортивное гражданство и выступает за сборную Азербайджана. Правами на него владеет турецкий "Трабзонспор". В прошлом сезоне Шейдаев играл на правах аренды в "Жилине" и "Карабахе".