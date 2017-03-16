"Крылья Советов" внесли Громова в заявку команды на сезон

Новичок "Крыльев Советов" полузащитник Артем Громов может принять участие в матче 20-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает сайт самарского клуба. Сегодня комитет РФС по статусу игроков разрешил зарегистрировать Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях.

Текущий сезон Громов начинал в киевском "Динамо", однако провел за команду всего 9 матчей в национальном первенстве и отдал две голевые передачи. Ранее он играл за "Ворсклу". На данный момент "Крылья" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.