17:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" внесли Громова в заявку команды на сезон

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Новичок "Крыльев Советов" полузащитник Артем Громов может принять участие в матче 20-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает сайт самарского клуба. Сегодня комитет РФС по статусу игроков разрешил зарегистрировать Громова вне регистрационного периода для участия в соревнованиях.

Текущий сезон Громов начинал в киевском "Динамо", однако провел за команду всего 9 матчей в национальном первенстве и отдал две голевые передачи. Ранее он играл за "Ворсклу". На данный момент "Крылья" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14681

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