"Крылья Советов" сыграют в белой форме. "Урал" - в черной

Игроки "Крыльев Советов" выйдут на поле в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" в форме белого цвета, сообщает пресс-служба самарского клуба. Команда из Екатеринбурга впервые в этом сезоне сыграет в черных футболках. Встреча на стадионе "Металлург" начнется в 16.00 по московскому времени.
СергейЮрьевич1974
Однако долго без главного тренера «Крылья» не оставались. Уже через несколько дней в расположение команды прибыл Скрипченко, уволившийся в этот же день из «Урала» со ссылкой на усталость и желание отдохнуть. Силы тьмы сегодня в белом, им все равно не отмыться.
12:12
craped
Живые шахматы.
12:10
serenky25
Символично так. две команды чьи "странные" матчи с Тереком в разное время обсуждала вся страна. Будут биться за поруганную честь. Учитывая погоду на поле большую часть времени будут "сражаться" грязно-белые с грязно-черными.
11:58