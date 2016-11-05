"Крылья Советов" сыграют в белой форме. "Урал" - в черной

Игроки "Крыльев Советов" выйдут на поле в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" в форме белого цвета, сообщает пресс-служба самарского клуба. Команда из Екатеринбурга впервые в этом сезоне сыграет в черных футболках. Встреча на стадионе "Металлург" начнется в 16.00 по московскому времени.