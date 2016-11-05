11:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" сыграют в белой форме. "Урал" - в черной

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Игроки "Крыльев Советов" выйдут на поле в матче 13-го тура чемпионата России против "Урала" в форме белого цвета, сообщает пресс-служба самарского клуба. Команда из Екатеринбурга впервые в этом сезоне сыграет в черных футболках. Встреча на стадионе "Металлург" начнется в 16.00 по московскому времени.

 

 

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14286

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КОММЕНТАРИИ (3)
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СергейЮрьевич1974

Однако долго без главного тренера «Крылья» не оставались. Уже через несколько дней в расположение команды прибыл Скрипченко, уволившийся в этот же день из «Урала» со ссылкой на усталость и желание отдохнуть. Силы тьмы сегодня в белом, им все равно не отмыться.

12:12

craped

Живые шахматы.

12:10

serenky25

Символично так. две команды чьи "странные" матчи с Тереком в разное время обсуждала вся страна. Будут биться за поруганную честь. Учитывая погоду на поле большую часть времени будут "сражаться" грязно-белые с грязно-черными.

11:58

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