"Крылья Советов" сделали альтернативную афишу матча с "Ростовом" в стиле UFC

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сделала оригинальную альтернативную афишу матча с "Ростовом", в котором было зафиксировано четыре удаления. На нее поместили Агустина Рохеля и Александра Зуева, которые подрались в ходе встречи.

Альтернативная афиша сегодняшнего матча "Крылья Советов" - "Ростов"



⚡⚡⚡ pic.twitter.com/IgirXMKPGe – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 8 декабря 2018 г.

Матч в Самаре завершился победой хозяев со счетом 1:0, причем, "Крылья" половину игры провели в меньшинстве из-за удаления Сергея Корниленко, случившегося в конце первого тайма.