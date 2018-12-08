"Крылья Советов" сделали альтернативную афишу матча с "Ростовом" в стиле UFC

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сделала оригинальную альтернативную афишу матча с "Ростовом", в котором было зафиксировано четыре удаления. На нее поместили Агустина Рохеля и Александра Зуева, которые подрались в ходе встречи.
Альтернативная афиша сегодняшнего матча "Крылья Советов" - "Ростов"– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 8 декабря 2018 г.
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Матч в Самаре завершился победой хозяев со счетом 1:0, причем, "Крылья" половину игры провели в меньшинстве из-за удаления Сергея Корниленко, случившегося в конце первого тайма.
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