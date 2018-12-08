17:35 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" сделали альтернативную афишу матча с "Ростовом" в стиле UFC

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Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" сделала оригинальную альтернативную афишу матча с "Ростовом", в котором было зафиксировано четыре удаления. На нее поместили Агустина Рохеля и Александра Зуева, которые подрались в ходе встречи.

Матч в Самаре завершился победой хозяев со счетом 1:0, причем, "Крылья" половину игры провели в меньшинстве из-за удаления Сергея Корниленко, случившегося в конце первого тайма.

 

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