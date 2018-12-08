"Крылья Советов" - "Ростов": за что Карасев назначил пенальти?

На 10-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Ростов" арбитр Сергей Карасев принял верное решение, наказав гостей пенальти.

После розыгрыша углового удара самарцами полузащитник ростовчан Хаджикадунич в своей штрафной площади руками задержал Самарджича. Судья внимательно следил за единоборствами в том участке поля и моментально указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)

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