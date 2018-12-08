13:01 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" - "Ростов": за что Карасев назначил пенальти?

Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер". Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер"., photo.khl.ru Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
Момент матча. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч премьер".
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На 10-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Ростов" арбитр Сергей Карасев принял верное решение, наказав гостей пенальти.

После розыгрыша углового удара самарцами полузащитник ростовчан Хаджикадунич в своей штрафной площади руками задержал Самарджича. Судья внимательно следил за единоборствами в том участке поля и моментально указал на 11-метровую отметку. (Александр Бобров)

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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