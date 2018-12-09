Сколько матчей пропустит Сигурдссон за удар мячом боллбоя?

Защитнику "Ростова" Рагнару Сигурдссону, удаленному за хамский поступок во время матча 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1), грозит многоматчевая дисквалификация.

Исландец заслуженно получил красную карточку от арбитра Сергея Карасева, который внес следующую запись в протокол матча: "ударил мячом в боллбоя, подававшего ему мяч, затем оттолкнул его, забрал мяч и ввел в игру".

Отмечу, что действия Сигурдссона едва не привели к массовой драке на поле (за мальчишку заступился самарец Рамиль Шейдаев) и могли привести к волнениям на трибунах. И между прочим в правилах игры умышленный удар мячом приравнивается к удару рукой.

Какое наказание предусматривает дисциплинарный регламент РФС? В соответствии со статьей 94 "агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, то есть использование чрезмерной силы или жестокости против… иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в том числе умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей".

Настораживает то, что есть вилка – от одного до четырех матчей. И наверняка "Ростов" постарается этим фактом воспользоваться и добиться для своего игрока минимального наказания. При этом до сих пор никаких публичных извинений за случившееся от игрока не последовало.

Интересно, как в Исландии отнеслись бы к подобному поступку, если его совершил бы иностранный футболист в отношении местного мальчишки, и насколько жесткой была бы реакция исландского КДК? (Александр Бобров)