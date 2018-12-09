Арбитр Карасев забыл правила игры

Любопытная ситуация сложилась в конце матча 17-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Ростов" (1:0). Так получилось, что Сергей Карасев забыл правила, неверно введя мяч в игру.

На исходе 89-й минуты судья остановил встречу, когда мяч находился в игре – им на дальнем от скамеек запасных фланге владел один из самарских футболистов. Рефери отправился через все поле к противоположной бровке и потребовал, чтобы главный тренер гостей Валерий Карпин покинул техническую зону, то есть удалил его.

После этого Карасев возобновил игру спорным мячом – примерно в той же точке поля, где мяч находился в момент остановки матча. И фактически вернул его игроку "Крыльев Советов", бросив на газон.

Между тем по правилам в подобной ситуации судье следовало возобновить матч штрафным или свободным ударом. Пробивать его должны были самарцы – "с ближайшей к месту нарушения точке на ограничивающей поле линии".

Карпин совершил нарушение, выйдя из технической зоны и направившись к резервному судье Станиславу Васильеву. Примерно в той зоне и следовало установить мяч – на боковой линии. Вопрос только в том, какой удар следовало назначить – штрафной или свободный. Если Карасев удалил Карпина за толчок резервного арбитра, тогда самарцы выполнили бы штрафной. Если тренер наказан за устное оскорбление первого ассистента Антона Аверьянова, тогда пришлось бы бить свободный. (Александр Бобров)​

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