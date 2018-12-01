11:28 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов": "Решение о проведении матча с "Оренбургом" будет принято за час до игры"

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Официальный Твиттер "Крыльев Советов" сообщил, что решение о том, что состоится ли матч 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга", будет принято за час до его начала. Решение будет зависеть от температуры воздуха во время контрольного замера.

- Делегат матча Руслан Киселев сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет произведен замер температуры, - говорится в сообщении. -  После этого будет принято решение о проведении матча.

 

Начало матча "Оренбург" - "Крылья Советов" запланировано на 16.30 по московскому времени. Ранее стало известно, что по аналогичной причине пока не решен вопрос о проведении матча "Енисей" - "Ахмат".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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