"Крылья Советов": "Решение о проведении матча с "Оренбургом" будет принято за час до игры"

Официальный Твиттер "Крыльев Советов" сообщил, что решение о том, что состоится ли матч 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга", будет принято за час до его начала. Решение будет зависеть от температуры воздуха во время контрольного замера.

- Делегат матча Руслан Киселев сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет произведен замер температуры, - говорится в сообщении. - После этого будет принято решение о проведении матча.

Делегат матча Руслан Киселёв сообщил, что за час до матча в присутствии представителей команд будет произведён замер температуры. После этого будет принято решение о проведении матча. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 декабря 2018 г.

Начало матча "Оренбург" - "Крылья Советов" запланировано на 16.30 по московскому времени. Ранее стало известно, что по аналогичной причине пока не решен вопрос о проведении матча "Енисей" - "Ахмат".

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