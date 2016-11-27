"Крылья Советов" разгромили "Томь" в заснеженной Самаре

В матче 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" одержали крупную победу над "Томью" - 3:0. Первый гол был забит на 10-й минуте - с близкого расстояния ворота томичей поразил нападающий Сергей Корниленко. Через десять минут голкипер Антон Коченков оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку, сбив форварда Кристиана Паскуато. Место в воротах "Томи" занял Алексей Солосин.

После перерыва самарцы отправили в ворота гостей два мяча. Автором дубля стал полузащитник Йоан Молло. Отметим, что эта победа стала первой для Вадима Скрипченко на посту главного тренера "Крыльев Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 3:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 10 (1:0). Молло, 69 (2:0). Молло, 79 (3:0).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Родич (Божин, 80), Ткачев (Чочиев, 85), Цаллагов, Башкиров (Зинков, 88), Молло, Паскуато, Корниленко.

"Томь": Коченков, Комбаров, Яблонский, Жиров, Тишкин, Дудиев (Кудряшов, 62), Баляйкин, Ковальчук, Голышев (Солосин, 31), Попов, Касьян (Самодин, 77).

Предупреждения: Баляйкин, 37. Башкиров, 73.

Удаление: Коченков, 26 (фол последней надежды).

Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все Москва).

27 ноября. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"