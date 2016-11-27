15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" разгромили "Томь" в заснеженной Самаре

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В матче 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" одержали крупную победу над "Томью" - 3:0. Первый гол был забит на 10-й минуте - с близкого расстояния ворота томичей поразил нападающий Сергей Корниленко. Через десять минут голкипер Антон Коченков оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку, сбив форварда Кристиана Паскуато. Место в воротах "Томи" занял Алексей Солосин.

После перерыва самарцы отправили в ворота гостей два мяча. Автором дубля стал полузащитник Йоан Молло. Отметим, что эта победа стала первой для Вадима Скрипченко на посту главного тренера "Крыльев Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 3:0 (1:0)

Голы: Корниленко, 10 (1:0). Молло, 69 (2:0). Молло, 79 (3:0).

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Родич (Божин, 80), Ткачев (Чочиев, 85), Цаллагов, Башкиров (Зинков, 88), Молло, Паскуато, Корниленко.

"Томь": Коченков, Комбаров, Яблонский, Жиров, Тишкин, Дудиев (Кудряшов, 62), Баляйкин, Ковальчук, Голышев (Солосин, 31), Попов, Касьян (Самодин, 77).

Предупреждения: Баляйкин, 37. Башкиров, 73.

Удаление: Коченков, 26 (фол последней надежды).

Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все Москва).

27 ноября. Самара. Стадион "Металлург".

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Slim Taller

supremum,зрителям по барабану,если на матчи даже летом приходит по 5 тысяч человек.Для чего вводили систему "осень-весна" объясняли тысячу раз.Только самые тупые так и не поняли для чего.В советское время,при календаре "весна-осень" тоже играли на снегу в ноябре,и не ныли.Да ещё поля были на порядок хуже.Если хочется играть в футбол за Уралом,то запасайтесь валенками или стройте манежи.

16:45

bvp

Молодцы, надо еще Спартачок приделать.

16:39

supremum

Непонятно, зачем играть чемпионат "осень-весна". Круче сделать зима-зима, начинать в середине ноября и заканчивать в конце февраля. В обоих случаях на зрителей и футболистов, да и на сам футбол подмуткам плевать.

16:26

punch_s

Крыльям респект, Томь в пердив. Паскуато в Спартак, Молло в Зенит)

16:25

джей

Крылья боролись до конца . Молодцы !!!

16:11

никнейм1

Крылья понравились. Погода жесть.

16:03

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