"Крылья Советов" разгромили "Томь" в заснеженной Самаре

В матче 15-го тура чемпионата России "Крылья Советов" одержали крупную победу над "Томью" - 3:0. Первый гол был забит на 10-й минуте - с близкого расстояния ворота томичей поразил нападающий Сергей Корниленко. Через десять минут голкипер Антон Коченков оставил свою команду в меньшинстве, получив красную карточку, сбив форварда Кристиана Паскуато. Место в воротах "Томи" занял Алексей Солосин.
После перерыва самарцы отправили в ворота гостей два мяча. Автором дубля стал полузащитник Йоан Молло. Отметим, что эта победа стала первой для Вадима Скрипченко на посту главного тренера "Крыльев Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Томь" (Томск) - 3:0 (1:0)
Голы: Корниленко, 10 (1:0). Молло, 69 (2:0). Молло, 79 (3:0).
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Родич (Божин, 80), Ткачев (Чочиев, 85), Цаллагов, Башкиров (Зинков, 88), Молло, Паскуато, Корниленко.
"Томь": Коченков, Комбаров, Яблонский, Жиров, Тишкин, Дудиев (Кудряшов, 62), Баляйкин, Ковальчук, Голышев (Солосин, 31), Попов, Касьян (Самодин, 77).
Предупреждения: Баляйкин, 37. Башкиров, 73.
Удаление: Коченков, 26 (фол последней надежды).
Судьи: Карасев, Аверьянов, Калугин (все Москва).
27 ноября. Самара. Стадион "Металлург".
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КрыльяТомь 1:0 10' Сергей Корниленко pic.twitter.com/V8SRYLmIt4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КрыльяТомь 2:0 69' Йоан Молло pic.twitter.com/oMmzu3SfEp– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КрыльяТомь 3:0 78' Йоан Молло (Дубль) pic.twitter.com/GcY8vwe6gg– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Slim Taller
supremum,зрителям по барабану,если на матчи даже летом приходит по 5 тысяч человек.Для чего вводили систему "осень-весна" объясняли тысячу раз.Только самые тупые так и не поняли для чего.В советское время,при календаре "весна-осень" тоже играли на снегу в ноябре,и не ныли.Да ещё поля были на порядок хуже.Если хочется играть в футбол за Уралом,то запасайтесь валенками или стройте манежи.
16:45
bvp
Молодцы, надо еще Спартачок приделать.
16:39
supremum
Непонятно, зачем играть чемпионат "осень-весна". Круче сделать зима-зима, начинать в середине ноября и заканчивать в конце февраля. В обоих случаях на зрителей и футболистов, да и на сам футбол подмуткам плевать.
16:26
punch_s
Крыльям респект, Томь в пердив. Паскуато в Спартак, Молло в Зенит)
16:25
джей
Крылья боролись до конца . Молодцы !!!
16:11
никнейм1
Крылья понравились. Погода жесть.
16:03