"Крылья Советов" разгромили молодежную сборную Китая

"Крылья Советов" в товарищеском матче разгромили молодежную сборную Китая со со счетом 4:1. Дубль оформил Денис Ткачук.

Товарищеский матч

Китай U21 - "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) - 1:4 (0:1)

Голы: Ткачук, 25 (0:1). Ян Илинь, 60 (1:1). Полуяхтов, 69 (1:2). Ткачук, 75 (1:3). игрок на просмотре, 85 (1:4).

"Крылья Советов": Конюхов (Опарин, 61), Бурлак, Полуяхтов (Гаджибеков, 76), Чичерин, Миюшкович, Зотов (Тихонов, 68), Ткачук (Кленкин, 76), Башкиров (Мияйлович, 46), Чочиев (Алиев, 72), Ланин, Соболев (игрок на просмотре, 84).

15 июля. Штрасвальхен. Стадион "Nevoga Arena".