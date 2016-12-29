"Крылья Советов" расторгли контракт с Веркаутереном

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сообщил, что клуб расторг контракт с бывшим главным тренером Франком Веркаутереном. В ближайшее время бельгийский специалист будет отзаявлен из заявки команды. Самарцы отправили Веркаутерена в отставку 3 ноября, но контракт между сторонами еще действовал. Бельгийца на его посту сменил Вадим Скрипченко.

- С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу, - приводит ТАСС слова Шашкова. - Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера. "Крылья Советов" благодарят Франка за время, проведенное в клубе, и желают успехов в дальнейшей карьере.