"Крылья Советов" пропустили 5 голов от клуба второй немецкой бундеслиги

"Крылья Советов" провели два контрольных матча на сборах в австрийском Гайнберге. Соперниками самарцев стали два клуба второй немецкой бундеслиге. С "Хайденхаймом" "Крылья" сыграли вничью (0:0), а "Эрцгебирге" крупно уступили – 1:5.

Контрольный матч

"Хайденхайм" (Германия) – "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) – 0:0

"Крылья Советов", стартовый состав: Конюхов, Бурлак, Полуяхтов, Чичерин, Зотов, Надсон, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Ланин, Корниленко.

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" (Россия) – "Эрцгебирге" (Германия) – 1:5 (1:1)

Голы: Кленкин, 5 (1:0). Бертрам, 20 (1:1). Хеммерих, 48 (1:2). Буньяку, 80 (1:3). Буньяку, 83 (1:4). Буньяку, 87 (1:5).

"Крылья Советов": Лория, Гаджибеков (Надсон, 20), Миюшкович, Тихонов, Андреевич, Кленкин, Мияйлович, Алиев (Чичерин, 60), Оффенбахер (Бурлак, 46), Яковлев, Соболев.