13:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Крылья Советов" прислушаются к рекомендациям правительства по пребыванию в Турции

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"Крылья Советов" будут прислушиваться к рекомендациям правительства, Министерства иностранных дел и РФС по вопросу безопасности во время пребывания в Турции, где команда проведет сборы для подготовки к весенней части сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков. Ранее стало известно, что 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Конечно, мы понимаем сложность вопроса, соболезнуем – это большая трагедия для семьи нашего посла, – приводит ТАСС слова Шашкова. – Естественно, клуб будет прислушиваться к рекомендациям правительства, МИД, РФС.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3889220

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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