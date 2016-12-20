"Крылья Советов" прислушаются к рекомендациям правительства по пребыванию в Турции

"Крылья Советов" будут прислушиваться к рекомендациям правительства, Министерства иностранных дел и РФС по вопросу безопасности во время пребывания в Турции, где команда проведет сборы для подготовки к весенней части сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Виталий Шашков. Ранее стало известно, что 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

– Конечно, мы понимаем сложность вопроса, соболезнуем – это большая трагедия для семьи нашего посла, – приводит ТАСС слова Шашкова. – Естественно, клуб будет прислушиваться к рекомендациям правительства, МИД, РФС.