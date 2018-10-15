"Крылья Советов" применят санкции к Башкирову и Тигиеву после экспертиз

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб применит возможные санкции к полузащитнику Евгению Башкирову и защитнику команды Георгию Тигиеву после получения результатов экспертиз из ГИБДД и больницы, где они проходили освидетельствование.

- Запросы были сделаны в ГИБДД и в больницу, где у них брали анализы. Результат пока неизвестен, за одну ночь пока ничего не поменялось. После ответов оттуда клуб вынесет свое решение, так как мы будем понимать, что там было, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Ничего сейчас мы комментировать не можем, поскольку на сегодняшний день нет понимания. Он [Тигиев] достаточно горячий парень, они абсолютно разные [с Башкировым] по характеру.

В воскресенье, 14 октября, Башкиров и Тигиев были задержаны за вождение в нетрезвом состоянии. В крови Тигиева был обнаружен амфетамин.