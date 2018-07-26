"Крылья Советов" представили форму на сезон-2018/19

"Крылья Советов" представили форму на предстоящий сезон. Клуб выступит в Российской премьер-лиге.
Как отмечает пресс-служба "Крыльев", "очертания "Самара Арены" стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы".
Домашний комплект формы выполнен в голубом цвете с темно-синими элементами на рукавах футболки. Выездная форма представлена в классическом белом цвете с контрастными деталями и айдентикой клуба и спортивного бренда на футболке и шортах.
МЫ - СЕРДЦЕ САМАРЫ!– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 26 июля 2018 г.
Представляем форму сезона 2018/19 🔥🔥🔥
"Крылья Советов" начинают сотрудничество с PUMA Football
Подробности👉https://t.co/1yu4EC95Du
#NEWLEVELS pic.twitter.com/XBC5dh3CwJ