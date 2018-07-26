10:44 | Футбол — РПЛ

"Крылья Советов" представили форму на сезон-2018/19


"Крылья Советов" представили форму на предстоящий сезон. Клуб выступит в Российской премьер-лиге.

Как отмечает пресс-служба "Крыльев", "очертания "Самара Арены" стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы".

Домашний комплект формы выполнен в голубом цвете с темно-синими элементами на рукавах футболки. Выездная форма представлена в классическом белом цвете с контрастными деталями и айдентикой клуба и спортивного бренда на футболке и шортах. 


 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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