"Крылья Советов" представили форму на сезон-2018/19

"Крылья Советов" представили форму на предстоящий сезон. Клуб выступит в Российской премьер-лиге.

Как отмечает пресс-служба "Крыльев", "очертания "Самара Арены" стали частью дизайна рекламных имиджей в поддержку формы".

Домашний комплект формы выполнен в голубом цвете с темно-синими элементами на рукавах футболки. Выездная форма представлена в классическом белом цвете с контрастными деталями и айдентикой клуба и спортивного бренда на футболке и шортах.



