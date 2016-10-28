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"Крылья Советов" поздравили Веркаутерена с юбилеем

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"Крылья Советов" поздравили главного тренера команды Франка Веркаутерена с днем рождения. Сегодня бельгийскому специалисту, возглавившему самарский клуб в 2014 году, исполняется 60 лет.

В сообщении на официальном сайте "Крыльев Советов" говорится следующее:

Сегодня 60 лет исполняется главному тренеру нашей команды – бельгийскому специалисту Франку Веркаутерену. От всей души поздравляем с этой замечательной датой, желаем крепкого здоровья, благополучия и больших побед! Пусть все интересные идеи легко реализуются, а удача не покидает Вас на жизненном пути!

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14252

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