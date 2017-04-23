"Крылья Советов" показали, как выглядит поле стадиона после снегопада

"Крылья Советов" показали, как выглядит поле стадиона "Металлург" в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Рубина". Накануне в Самаре прошел снегопад, однако, судя по фотографии, газон не пострадал. В марте "Крылья" вынуждены были провести домашнюю игру с "Локомотивом" (0:3) на резервном поле в Уфе из-за неготовности домашней арены.

Поле "Металлурга" достойно выдержало вчерашний снегопад pic.twitter.com/0f3KgXtgYW – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 23 апреля 2017 г.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится сегодня, начало - в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.